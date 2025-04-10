Португалия выделит более 10 млрд евро на защиту от тарифов Трампа

Временное правительство Португалии в четверг, 10 апреля, объявило о пакете кредитов и других финансовых мер на сумму более 10 млрд евро, призванных смягчить влияние торговых тарифов США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Португальский министр экономики Педро Реис заявил, что большинство пакета помощи – 5,2 миллиарда евро – будут использованы для поддержки местных экспортеров и бизнеса, который переносит деятельность в Португалию.

Еще 3,5 миллиарда евро предназначены непосредственно для инвестиций экспортеров, 400 миллионов – в виде грантов, а 1,2 миллиарда – в виде страхования кредитов, добавил он.

По словам Реиса, представители бизнеса положительно отреагировали на правительственный план, который обсуждался с ними в начале недели.

"Компании и иностранные инвесторы рассматривают эти меры как положительные, поскольку португальская экономика проснулась... и это придает уверенности", – сказал он.

В прошлом году на Соединенные Штаты приходилось около 6% общего экспорта Португалии. По оценкам Банка Португалии, тарифная война может снизить его прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,3% на 0,9 процентного пункта.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.