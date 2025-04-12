В Германии стремятся перевооружить войско до 2029 года, когда РФ может напасть на НАТО

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что РФ может напасть на страну НАТО в 2029 году и именно этот год, по его словам, является целевым для перевооружения немецкой армии.

Об этом он сказал в интервью в интервью WELT AM SONNTAG, передает "Европейская правда".

Карстен Бройер продолжает полагаться на лояльность Соединенных Штатов к альянсу при новом президенте США Дональде Трампе – а также сохраняет сотрудничество с американцами в сфере вооружений.

"Моим самым большим вызовом на данный момент является быстрое обеспечение оперативной готовности войск – и я должен сделать это со всеми доступными на рынке средствами", – сказал он.

"Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, есть ли что-то на полках магазинов. Если нет, то, учитывая временное давление, нам придется покупать и в США, если это будет доступно там", – сказал Бройер, добавив: „Наша цель – 2029 год; мы должны быть готовыми к этому времени".

Главный военный Германии видит "четкую угрозу со стороны России", чьи вооруженные силы с 1,5 миллионами солдат в следующем году будут вдвое больше, чем до начала агрессии против Украины.

"Мы видим, что около 1500 боевых танков ежегодно или производятся заново, или вывозятся со складов и ремонтируются – это значительно больше, чем нужно для войны против Украины. И склады заполняются боеприпасами", – сказал Бройер.

По его оценке, к 2029 году Россия будет "способна к широкомасштабному нападению обычными вооружениями, даже на территорию НАТО". Цель Путина, по его словам, заключается в том, чтобы "ослабить и уничтожить НАТО как альянс и дискредитировать нашу западную форму общества".

Как сообщалось, абсолютное большинство немцев опасаются, что Россия может напасть на другие европейские страны.

Ранее СМИ сообщали, что страны Балтии тревожатся из-за возможного прекращения огня в Украине.

Отметим, новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.