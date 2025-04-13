Кремль говорит, что быстрого улучшения отношений с США ждать не стоит

В Кремле заявили, что контакты с командой президента США Дональда Трампа продвигаются хорошо, но пока слишком рано ожидать мгновенных результатов из-за уровня ущерба, нанесенного отношениям во времена Джо Байдена.

Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину, его цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что "реанимировать отношения практически с нуля – это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и других усилий".

"Очень много вопросов, связанных с восстановлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств. Плюс к этому мы видим, что продолжается весьма активный обмен визитами спецпредставителей, который стал уже почти регулярным", – сказал спикер Кремля.

Он назвал эти визиты хорошим и надежным каналом доведения позиций друг до друга.

"Президенты выслушивают эти сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальности положения дел и о реальном подходе на переговорах. Это все помогает, но, безусловно, ждать каких-то мгновенных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущенные они были", – заявил Песков.

"Как раз сейчас мы идем вместе по этому пути, терпеливо, нам предстоит сделать еще много шагов. Но здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям предыдущей администрацией", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, идут хорошо, но "настал момент, когда вы просто должны либо сделать что-то, либо замолчать".

Ранее в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Трампа за то, что он, по его словам, лучше понимает украинскую войну, чем любой другой западный лидер.

Между тем, 12 апреля Трамп продлил санкции своего предшественника Джо Байдена в отношении России.