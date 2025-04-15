Жителей Нидерландов призвали не есть домашние яйца

Жителей Нидерландов призвали прекратить употреблять в пищу яйца из частных домохозяйств из-за опасных химических соединений в них.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов предупредил, что некоммерческие яйца – то есть яйца, произведенные в частных домохозяйствах, а не купленные в магазинах или на рынках – могут содержать высокий уровень PFAS. Это соединения, известные как "вечные химикаты", которые не разлагаются естественным путем.

Люди в Нидерландах "уже потребляют много PFAS с другими продуктами питания и частично с питьевой водой", заявили в RIVM. Поэтому если люди не будут есть домашние яйца, можно будет избежать гораздо большего потребления PFAS.

Коммерческие яйца из магазинов или рынков все еще можно употреблять в пищу без оговорок

RIVM проводит дальнейшие исследования того, как PFAS попадают в яйца. Институт предполагает, что причиной могут быть дождевые черви, поскольку их едят куры.

Недавно в ЕС договорились о правовой базе для того, чтобы в дальнейшем не допускать импорта на европейский рынок детских игрушек с PFAS.

Ранее переговорщики от Совета ЕС и Европарламента согласовали идею проекта для сокращения количества пластикового мусора.

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