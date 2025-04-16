Штат США подаст на Трампа в суд из-за тарифов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и генеральный прокурор Роб Бонта объявили в среду о планах подать в суд на администрацию Трампа, оспаривая полномочия президента вводить тарифы, которые, как они утверждают, нанесут "немедленный и непоправимый ущерб" штату.

Об этом пишет издание The Hill, сообщает "Европейская правда".

В иске, который, как ожидается, будет подан в Окружной суд Северного округа Калифорнии, они утверждают, что президент не имеет полномочий вводить высокие тарифы из-за закона о международных экономических чрезвычайных полномочиях.

Они заявляют, что тарифы нарушили цепи поставок, увеличили расходы для калифорнийцев и нанесли ущерб экономике штата.

"Незаконные тарифы президента Трампа сеют хаос в калифорнийских семьях, бизнесе и нашей экономике, повышая цены и угрожая рабочим местам", – сказал Ньюсом в своем заявлении.

"Мы стоим на защите американских семей, которые не могут позволить хаосу продолжаться", – добавил он.

Трамп и его союзники решительно отстаивали свою торговую политику, утверждая, что пошлины приведут к возрождению производства в США и помогут сократить дефицит бюджета.

Президент ввел 25-процентные тарифы против Канады и Мексики, крупнейших торговых партнеров США, утверждая, что соседи США не делают достаточно для сдерживания потока нелегальных наркотиков в страну.

Он также недавно ввел 10-процентный базовый тариф почти на весь импорт и объявил еще более высокие пошлины для многих стран – хотя большинство из них сейчас находятся на паузе, за исключением Китая, который сейчас облагается 145-процентной пошлиной.