Минобороны Турции раскритиковало морской пространственный план Греции

Министерство обороны Турции критически отреагировало на обнародованную в среду инициативу Греции по морскому пространственному планированию (MSP), назвав ее "односторонним действием, которое не может быть принято".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Повторяя предыдущие заявления Министерства иностранных дел Турции, Министерство обороны страны заявило, что MSP, которое уже давно является обязательством Греции перед Европейским Союзом, игнорирует текущие споры и нарушает права Турции.

MSP не разграничивает специальные морские зоны. Но, составляя карту MSP, Греция использовала общепринятое определение, что острова имеют континентальный шельф, что Турция категорически отрицает.

По словам греческих министерств иностранных дел и окружающей среды и энергетики, которые совместно представили план, целью MSP является управление человеческой деятельностью в морских районах, учитывая такие факторы, как устойчивость климата, устойчивый туризм, защита культурного наследия, совершенствование морского транспорта, трансграничное сотрудничество, эксплуатация энергетических ресурсов и такие виды деятельности, как рыборазведение.

Министерство обороны Турции в своей реакции отметило, что греческий план не имеет никаких правовых последствий для Турции, добавив, что "развитие событий в этой сфере внимательно отслеживается и в случае необходимости оперативно принимаются необходимые меры".

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов. Но в конце 2023 года премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

Вопрос демаркации морских границ до сих пор остается нерешенным в отношениях между странами.

В конце прошлого года стало известно, что Греция укрепляет свою оборону в Эгейском море, а министр обороны Никос Дендиас объявил о планах создания противоракетного щита.