Главы МИД стран НАТО проведут неформальную встречу в Турции

В турецкой Анталии 14-15 мая состоится неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Отмечается, что встреча министров состоится в NEST Convention Center.

Встреча состоится в условиях давления на союзников со стороны президента США Дональда Трампа, чтобы они увеличили свои оборонные расходы.

В частности, госсекретарь США Марко Рубио настаивал на встрече глав МИД государств Альянса в апреле, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

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