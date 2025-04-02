Британия ввела санкции против грузинских судей и молдовских депутатов

Великобритания ввела санкции против российской автономной некоммерческой организации (АНО) содействия развитию международного сотрудничества "Евразия", а также нескольких грузинских и молдовских должностных лиц.

Об этом со ссылкой на заявление пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 2 апреля Великобритания ввела санкции против "Евразии" и ее руководительницы Нелли Парутенко.

Великобритания объяснила свое решение о введении санкций против "Евразии" тем, что эта АНО действует "от имени или по указанию" беглого олигарха Илана Шора, а также связана с ним.

То же самое страна указала относительно причины внесения в санкционный список Парутенко.

Также в санкционные списки внесли члена правления и лидера молдовской партии "Возрождение" Наталью Параску и депутата парламента Молдовы Марину Таубер.

Утверждается, что Параска и Таубер также "действуют от имени или по указаниям Илана Шора".

Кроме того, Великобритания ввела санкции против грузинских судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.

Причиной введения санкций против Чинчаладзе и Мурусидзе называют коррупцию и судебные решения, принятые в пользу правящей партии страны "Грузинская мечта", а также сомнительные назначения судей.

Британское правительство подозревает судей в причастности к коррупционным схемам, а также политизированному управлению судебной системой.

В октябре 2024 года под санкциями Европейского Союза оказались зарегистрированная в России общественная организация "Евразия" и ее основательница Парутенко.

Напомним, в декабре Великобритания и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.

27 января министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о прекращении действия безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов, что стало скорее символическим решением, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.