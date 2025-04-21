Еврокомиссия обещает лучшие условия торговли для Украины после 5 июня

Правительство Украины совместно с Еврокомиссией работает над тем, чтобы избежать возвращения к режиму торговли, который действовал до 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Если до 5 июня не будет принято новое решение ЕС, "по умолчанию" возобновится действие положений Соглашения об ассоциации – а это, по оценкам экспертов, грозит существенным сокращением украинского экспорта в Евросоюз.

Потери для украинской экономики в таком случае оцениваются в $1,5 млрд или почти 4% от общего объема экспорта, согласно исследованию Вероники Мовчан (Институт экономических исследований) и Рикардо Джуччи (Berlin Economics).

Однако, Еврокомиссия твердо поддерживает сохранение и улучшение торгового режима.

В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 9 апреля заверила, что новые параметры торговли между Украиной и ЕС будут лучше, чем те, что действовали до 2022 года.

Как отмечается, достичь этого планируют путем пересмотра действующего режима свободной торговли – в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации.

Украинская сторона подчеркивает: формат будущей договоренности – не принципиален. Главное – сохранить и усилить доступ украинских товаров к европейскому рынку.

"Для нас не имеет особого значения, под каким переплетом будет прописан будущий торговый режим между Украиной и ЕС. Будут ли это автономные преференции, как было до сих пор, или режим свободной торговли, расширенный в соответствии со ст. 29 – для нас принципиальный результат, а не "шашечки", – заявили в правительстве.

Напомним, что 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года.

Относительно дальнейшего формата торговых отношений Украины с Евросоюзом, были установлены предварительные договоренности, что условия беспошлинной торговли будут интегрированы в Соглашение об ассоциации с ЕС.

В феврале 2025 года первый вице-премьер Юлия Свириденко на совместном заседании Еврокомиссии и Кабинета министров Украины заявила, что первая задача Украины в 2025 году – это завершить консультации по либерализации торговли с ЕС в соответствии со ст. 29 Соглашения об ассоциации.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям". Статья вышла в рамках спецпроекта "Торговые войны", который реалмзуется при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".