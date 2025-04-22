СМИ узнали об атмосфере страха в Пентагоне, который возглавляет Хегсет

Сотрудники Пентагона живут "в страхе", опасаясь того, что их заставят пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не сливают секретную информацию в СМИ.

Об этом изданию The Times рассказали информированные источники, сообщает "Европейская правда".

По словам одного из источников в оборонном ведомстве США, электронное письмо, предупреждающее о возможном использовании проверки на детекторе лжи, создало "атмосферу запугивания".

Как отмечает собеседник, в Пентагоне возникла неопределенность после увольнения ряда высокопоставленных чиновников в течение последней недели, в результате чего глава ведомства Пит Хегсет остался без ключевых советников.

"Необычно то, что проверки на детекторе лжи угрожают провести не для того, чтобы выявить потенциальных служащих с антитрамповскими взглядами, а для того, чтобы поймать политических назначенцев, которых подозревают в утечке секретной или конфиденциальной информации", – сказал источник.

Существуют также опасения, что Пентагон последует примеру Министерства внутренней безопасности, где некоторым чиновникам приказали сдать свои телефоны для проверки их политической лояльности и активности в социальных сетях.

"Чиновники Пентагона ежедневно живут в страхе быть уволенными. Это все отвлекает внимание, и я буду шокирован, если Хегсет останется на посту министра обороны еще надолго", – заявил источник.

СМИ ранее сообщили, что Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны на фоне очередного скандала, развернувшегося вокруг Хегсета. Скандал касается распространения закрытой военной информации родственникам Хегсета в чате Signal.

В то же время в администрации Дональда Трампа заявили, что не ищут нового главу Пентагона.

Сам Трамп говорил, что положительно оценивает работу министра обороны Пита Хегсета.