FT: Путин сказал Виткоффу, что согласен на замораживание линии фронта в Украине

Хозяин Кремля Владимир Путин предложил США остановить вторжение в Украину по нынешней линии фронта.

Об этом стало известно Financial Times от трех информированных источников, пишет "Европейская правда".

По словам источников FT, на прошлой неделе Путин сказал посланнику президента США Стиву Виткоффу, что Россия может отказаться от "претензий" на неоккупированные части четырех областей Украины.

"Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований о прекращении вторжения", – пишет издание.

Слова главаря Кремля привели к тому, что США предложили вариант возможного "мирного урегулирования", отдельные детали которого попали в СМИ.

В то же время европейские чиновники, которые общались с Financial Times, опасаются, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку в сторону США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине – например признание аннексии Крыма и запрет вступления в НАТО.

"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он уступил, чтобы Трамп мог заявить о победе", – сказал один из собеседников FT.

СМИ ранее сообщили, что США на переговорах в Лондоне 23 апреля, где будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне, представят свое предложение о признании аннексии Крыма Россией со стороны Вашингтона и заморозки линии фронта в рамках мирного соглашения.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев официально не получал таких предложений.

Тем временем президент США Дональд Трамп накануне заявил, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.