В Кремле прокомментировали срыв "мирных переговоров" на уровне министров в Лондоне

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча министров иностранных дел США, Украины, Франции, Великобритании и Германии в среду не состоялась из-за того, что "не удалось приблизить позиции" по некоторым вопросам.

Слова Пескова приводит радио "Маяк", сообщает "Европейская правда".

Песков комментировал отложение переговоров министров иностранных дел по войне в Украине, которые должны были пройти в Лондоне.

"Насколько мы понимаем, пока не удалось приблизить позиции по каким-то вопросам, поэтому эта встреча теперь не состоялась", – заявил Песков.

Он добавил, что российская сторона продолжает свои контакты с американцами.

"Контактов с европейцами у нас нет, с украинцами также. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования", – заявил спикер Кремля.

Песков также ответил на вопрос о том, приедет ли на этой неделе спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в Россию.

"Если это произойдет, мы вас проинформируем. Пока что что-то конкретно сказать на эту тему я не могу. Ситуация достаточно динамичная. Все очень быстро меняется. Будем вас информировать, что называется, по факту", – заявил он.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании.

Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, встречи пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.

В частности, Францию и Германию будут представлять дипломатические советники лидеров этих государств.

Накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не прибудет в Лондон. Приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.