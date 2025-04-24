Премьер Дании об ударе РФ по Киеву: нельзя под огнем договариваться о мире

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила поддержку Украине после массированного ракетного удара России.

Заявление Фредериксен приводит пресс-служба правительства Дании в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила датский премьер, последняя массированная атака стала "четким сигналом из Кремля".

"Россия не заинтересована в мире. О мире нельзя договариваться под огнем", – подчеркнула она.

Фредериксен добавила, что Дания стоит на стороне Украины "против этой жестокости".

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет различного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.

После массированной атаки РФ президент США Дональд Трамп призвал Путина "остановиться".

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "гнев Америки должен быть направлен только на одного человека: президента Путина".