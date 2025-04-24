Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что условия потенциального перемирия в войне РФ против Украины на самом деле отличаются от того, что публикуют СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Сикорского приводит Onet.

Глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что в этом его заверил госсекретарь США Марко Рубио, с которым он накануне разговаривал по телефону.

"Условия возможного украинско-российского перемирия на самом деле отличаются от того, что мы читаем в средствах массовой информации. Это мне объяснил госсекретарь США", – сказал глава МИД Польши.

По его словам, США не объяснили, что означает "умыть руки" в вопросе Украины, "но они уже давно говорят о своем нетерпении".

Комментируя недавнюю массированную ракетную атаку РФ на Украину и реакцию на нее американского президента Дональда Трампа, Сикорский отметил: "Очень хорошо, что президент США видит этот цинизм Владимира Путина".

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Газета Financial Times пишет, что некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по одностороннему проекту "мирного соглашения" администрации Трампа, который предусматривает признание Соединенными Штатами Крыма частью России, подорвут трансатлантическую безопасность и даже сорвут саммит НАТО в конце июня.

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