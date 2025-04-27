В горах Польши произошли два смертельных инцидента с туристами

В польских Татрах произошло два смертельных несчастных случая с туристами, которые упали с большой высоты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Как указано, туристы могли поскользнуться на замерзшем снегу.

В полиции рассказали, что инциденты произошли в воскресенье рано утром. Правоохранители устанавливают личности погибших.

Будет проведен осмотр тел, а о дальнейших шагах решит прокурор.

В Татрах действует низкий уровень лавинной опасности. Хотя риска схода большой массы снега нет, туристов призывают быть бдительным и помнить о других видах опасности.

Напомним, в конце марта в Грузии в результате схода лавины погибла лыжница.

Сообщалось также, что двое лыжников получили смертельные травмы в результате схода лавины в австрийском Тироле.