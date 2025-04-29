Рубио поговорил с главой МИД Британии об Украине и встрече Зеленского с Трампом

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, одной из тем которого стала ситуация с развязанной РФ войной против Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора речь шла об усилиях по обеспечению и поддержке прочного прекращения войны между Россией и Украиной.

Также руководители внешнеполитических ведомств поговорили о "продуктивной встрече" президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 апреля в Ватикане.

Кроме того, Рубио и Лэмми коснулись темы переговоров между США, Францией, Германией и Украиной, которые состоялись 22 апреля в Лондоне под эгидой Великобритании.

"Государственный секретарь поблагодарил министра иностранных дел Лемми за работу Великобритании по достижению прочного мира в Украине", – говорится в заявлении.

Между тем СМИ сообщили, что европейские и украинские чиновники опасаются, что Трамп может объявить о выходе из "мирных переговоров " с Киевом и Москвой, используя в качестве повода даже незначительный прогресс.

Сам Рубио говорил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов по поводу того, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

В последние дни президент США начал критиковать последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.