Украина и Дания углубят сотрудничество в сфере водных ресурсов

Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах окружающей среды, в частности управления водными ресурсами.

Об этом сообщила в своем Facebook министр окружающей среды Светлана Гринчук, пишет "Европейская правда".

Гринчук сообщила, что 29 апреля между ответственными за окружающую среду ведомствами Украины и Дании подписан Меморандум о взаимопонимании, который обеспечит более глубокое сотрудничество в вопросах управления водными ресурсами, водоснабжения и внедрения современных технологий.

Документ подписали в Польше, где проходила неформальная встреча министров окружающей среды и климата стран ЕС. Со стороны Дании подписал министр окружающей среды и гендерного равенства Магнус Хойнике.

Светлана Гринчук отметила, что меморандум предусматривает углубление сотрудничества по таким направлениям, как создание современной системы мониторинга водных ресурсов в Украине, включая подземные воды; восстановление и модернизация инфраструктуры водоснабжения и очистки сточных вод; контроль загрязнения в результате промышленной и сельскохозяйственной деятельности.

"Кроме того, в рамках двусторонней встречи обсудили с коллегой поддержку со стороны Дании реформирования водного сектора Украины по лучшим европейским стандартам, а также важность привлечения частного сектора наших стран, а следовательно, и новых инвестиций в развитие водной инфраструктуры", – добавила министр.

Напомним, в феврале 2025 года Дания выделила 26 млн евро на восстановление Николаевской области. Италия анонсировала 2 млн евро на проект по поддержке украинской энергетики.