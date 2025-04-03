Reuters: посланник Путина встретился с представителями Трампа в Вашингтоне

Спецпосланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев встретился с американскими чиновниками в Вашингтоне в среду на фоне усилий администрации Трампа достичь прекращения огня в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

Дмитриев стал самым высоким российским чиновником, который посетил США по государственным делам с момента полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Пока не известно, что именно Дмитриев обсуждал с американскими чиновниками.

В то же время, его визит состоялся после того, как президент Дональд Трамп выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив в воскресенье, что он "разъярен" на Путина. Трамп поднял вопрос о возможности введения санкций против тех, кто покупает российскую нефть.

Стив Уиткофф, посланник Трампа, который возглавил контакты администрации президента США с Кремлем, пригласил Дмитриева в Соединенные Штаты на прошлой неделе, сообщили американские чиновники.

Белый дом поручил Государственному департаменту выдать Дмитриеву краткосрочную визу на въезд в страну, что является необходимым шагом, поскольку Дмитриев находится под санкциями США, сообщили чиновники.

В среду администрация Трампа, в частности, не включила Россию в расширенный список стран, которые столкнутся с новыми большими тарифами. Согласно информационному бюллетеню, обнародованному Белым домом, Украина будет обложена 10-процентной пошлиной.

Дмитриев считается близким к Владимиру Путину и женат на подруге его младшей дочери. С 2022 года находится под персональными санкциями ряда стран Запада.

Дмитриев в феврале участвовал в переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде по урегулированию войны в Украине. Он также работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля из России, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.