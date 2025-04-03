Французский президент Эмманюэль Макрон призвал компании приостановить инвестиции в США после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении масштабных тарифов.

Об этом написало агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Макрон, выступая перед представителями отраслей, которые пострадают от анонсированных Трампом тарифов, заявил, что фирмам нет смысла инвестировать туда, пока США нападают на Европу.

"Какой сигнал мы подаем, когда крупные европейские игроки, инвестирующие миллиарды в американскую экономику, одновременно наносят нам удары? Мы должны иметь коллективную солидарность", – акцентировал он.

Как передает газета The Guardian, Макрон отметил также, что согласен с лидерами ЕС, что "ничего нельзя исключать" в ответ на действия Трампа, поскольку "все инструменты на столе".

Среди имеющихся инструментов он указал на потенциальное вмешательство в сферу цифровых услуг, "где Соединенные Штаты получают огромную выгоду от Европы".

Макрон также призвал лидеров оставаться объединенными и не поддаваться соблазну "идти в одиночку", а использовать размер европейского рынка в любой политической реакции.

Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американские тарифы могут стоить стране 0,4% от ВВП, или около $2,6 млрд.

А министр торговли Говард Лутник заявил, что администрация Трампа больше месяца ведет переговоры со всеми основными торговыми партнерами по всему миру о путях снижения новых тарифов.