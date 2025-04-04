Глава МИД Германии говорит, что страны НАТО движутся к оборонным расходам более 3% ВВП

По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, страны НАТО находятся на пути к увеличению своих оборонных расходов до более чем 3% от их экономического производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала, прибыв на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.

Бербок, которая покидает свою должность, комментировала заявление госсекретаря США Марко Рубио, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

"Генсек НАТО четко дал понять, что сейчас мы из-за дополнительных обязательств – со стороны Германии, но также многих других государств – находимся на пути (расходов на оборону) более 3% ВВП всеми европейцами, и что мы продолжим вместе двигаться по этому пути", – сказала Бербок.

Она отметила, что это укрепляет не только европейскую безопасность, но и безопасность трансатлантического пространства, и подчеркнула, что государства НАТО стоят за свою свободу "не только словами, но и действиями".

Бербок также повторила свое прошлое заявление, что глава РФ Владимир Путин не заинтересован в мире в Украине. Вместо этого он тянет время и постоянно выдвигает новые требования.

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