Президент Армении подписал закон о движении страны в ЕС

Армянский президент Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале вступления Армении в Европейский Союз.

Об этом сообщила пресс-служба армянского лидера, пишет "Европейская правда".

После подписания президентом закон о вступлении Армении в ЕС, окончательно одобренный парламентом 26 марта, вступает в силу. Теперь евроинтеграция стала частью армянского законодательства.

В правительстве Армении ранее объясняли, что принятие законопроекта о начале вступления Армении в ЕС само по себе не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.

Армянский премьер Никол Пашинян ранее подчеркивал, что потенциальное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме.

В Армении также говорят, что пока останутся в торговом союзе с Россией, но в Москве говорили, что стране "усидеть на двух стульях не удастся".

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