Пентагон подтвердил увольнение военной представительницы при комитете НАТО

Пентагон подтвердил увольнение вице-адмирала Военно-морского флота Шошаны Четфилд, которая работала представительницей США при Военном комитете НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом журналистам заявил представитель Пентагона Шейн Парнелл.

Министр обороны США уволил Четфилд "с должности представительницы США при Военном комитете НАТО из-за утраты доверия к ее способности управлять", сказал представитель ведомства.

Шошана Четфилд – одна из немногих женщин-офицеров Военно-морских сил США, которая является трехзвездочным генералом, и первая женщина, возглавлявшая Военный колледж Военно-морских сил США.

Подробностей ее увольнения, о котором накануне сообщило агентство Reuters, не раскрывают.

Ранее президент Дональд Трамп внезапно и без объяснения причин уволил главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна, а глава Пентагона Пит Хегсет – руководительницу Военно-морских сил адмиралку Лизу Франчетти.

На прошлой неделе также стало известно об увольнении нескольких сотрудников Совета национальной безопасности США, обвиненных в "нелояльности".