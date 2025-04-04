Орбан хочет запретить протестующим блокировать мосты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении принять закон, который будет запрещать протестующим блокировать мосты.

Как сообщает "Европейская правда", заявление венгерского премьера приводит Reuters.

По мнению Орбана, это должно защитить права тех, кто не протестует.

"Свобода собраний важна... но это ненормально, что в это время тысячи или десятки тысяч людей стоят в пробке", – сказал он.

По словам венгерского премьера, новый закон необходим для предотвращения блокирования мостов, поскольку сейчас суды разрешают это своими решениями.

"Судьи применяют закон, принятый правительством ... Мы можем сделать одну вещь, мы можем изменить закон, чтобы предотвратить блокирование нескольких мостов на основе судебных решений", – сказал Орбан.

Мосты, особенно в венгерской столице Будапеште в последние годы стали центром антиправительственных протестов на фоне противоречивых инициатив венгерских властей.

Во вторник тысячи людей вышли на Елизаветинский мост, протестуя против закона, который имеет целью запретить ежегодный прайд для ЛГБТК+ групп, и который критики рассматривают как часть более широкого наступления на демократические свободы накануне парламентских выборов 2026 года.

Напомним, 18 марта венгерский парламент принял закон партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", который запрещает проведение прайда ЛГБТК+ сообществ и накладывает штрафы на организаторов и участников мероприятия. Это вызвало массовые протесты в Будапеште против ограничения права на собрания.

Это не первый шаг венгерских властей по ограничению прав ЛГБТ.

В 2021 году там запретили "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.