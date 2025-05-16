В Еврокомиссии объяснили, почему хотят ввести санкции против "Северных потоков"

Европейский Союз планирует ввести санкции против операторов проектов по транспортировке российского газа в Европу "Северный поток-1" и "Северный поток-2", чтобы лишить инвесторов желания поддержать их в будущем.

Об этом во время брифинга в Брюсселе 16 мая сообщила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает корреспондент "Европейской правды".

Включение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в санкционный список ЕС будет иметь целью лишить их любой инвестиционной привлекательности, рассказала Паула Пиньо.

"Идея заключается в том, чтобы отбить любой интерес, а особенно интерес инвесторов, к любой деятельности по "Северному потоку" и в будущем", – пояснила главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Пиньо напомнила, что оба газопровода пока не работают.

"В августе 2022 года Россия приостановила поставки газа через "Северный поток-1", а через несколько недель произошел инцидент, авария, мы точно не знаем, которая фактически означала, что "Северный поток", его часть была взорвана, и с тех пор три из четырех трубопроводов больше не работают. "Северный поток-2" никогда не имел лицензии, поэтому он тоже не работает", – рассказала она.

"Зачем тогда санкционировать это? Потому что вы не знаете, что может произойти. "Северный поток-1" может быть отремонтирован. "Северный поток-2" теоретически может быть лицензирован", – добавила Паула Пиньо.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который готовится с целью усиления давления на хозяина Кремля Владимира Путина может включать в себя .

Ожидается, что на саммите Европейского политического сообщества в Албании 16 мая главной темой будет резкое ужесточение санкций против Москвы.

"Европейская правда" уже сообщала, что, если РФ не пойдет на перемирие, ЕС может ввести санкции против "Северного потока-2".