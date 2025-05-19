Немецкие "Левые" хотят ввести 4-дневную рабочую неделю

Лидер Левой партии Германии Ян ван Акен выступил за введение четырехдневной рабочей недели в рамках более широкой дискуссии о трудовой реформе в стране.

Его слова на пресс-конференции в Берлине приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что четырехдневная рабочая неделя и баланс между работой и личной жизнью не позволят сохранить благосостояние в Германии.

В этом контексте лидер "Левых" выступил за запрет неоплачиваемых сверхурочных часов.

"Нельзя больше допускать, чтобы люди работали бесплатно и разрушали свое здоровье", – заявил политик, добавив, что, по данным профсоюзов, половина из 1,2 миллиарда сверхурочных часов, отработанных в Германии в прошлом году, не была оплачена.

Попутно ван Акен раскритиковал Мерца, который своими заявлениями о балансе между работой и личной жизнью "на самом деле поджигает огонь", добавив, что "левые" выступают за четырехдневную рабочую неделю.

Коалиция консерваторов ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии согласилась на трудовую реформу, которая предусматривает, что вместо ограничения в восемь часов в день будет закреплено ограничение количества рабочих часов в неделю.

В немецком правительстве считают, что это даст больше гибкости работодателям, которые будут позволять работникам работать разное количество часов в неделю.

Между тем в Испании правительство предлагает сократить рабочую неделю с 40 до 37 с половиной часов.