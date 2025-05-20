ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии

Европейский Союз решил отменить экономические санкции против Сирии.

Об этом в Х написала топ-дипломат ЕС Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

Во вторник, 20 мая, Каллас заявила, что ЕС принял решение отменить экономические санкции против Сирии.

Она подчеркнула, что ЕС всегда поддерживал сирийцев в течение последних 14 лет – и будет продолжать это делать.

"Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", – добавила Каллас.

Как известно, изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада.

В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.

Также писали, что участники девятой конференции по Сирии, которая состоялась 17 марта в Брюсселе, пообещали выделить в общей сложности 5,8 миллиарда евро на поддержку страны.