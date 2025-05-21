Нидерландцам посоветовали иметь дома наличные на случай кризиса

Центральный банк Нидерландов посоветовал гражданам запастись наличными деньгами, которых хватит как минимум на три дня в случае чрезвычайной ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие инструкции были опубликованы на сайте нидерландского центробанка.

Нидерландцам советуют хранить по 70 евро наличными из расчета на взрослого и по 30 евро – на ребенка на случай выхода из строя электронных платежных систем.

Предполагается, что этих средств должно хватить на "минимальные необходимые расходы в течение трех дней, такие как вода, еда, лекарства и транспорт", говорится в сообщении.

Центральный банк Нидерландов среди причин, которые должны побудить людей держать запас наличных, упомянул угрозу кибератак.

Также были распространены советы и для торговцев – например, наличие альтернативных систем оплаты за товары, таких как QR-коды, которыми можно воспользоваться в случае отключения электричества.

Ранее сообщалось, что несколько стран Европы готовятся внедрить офлайн-систему оплаты картами, которая будет работать в случае потери интернет-соединения – в том числе и в результате диверсионных действий.

В марте Европейская комиссия опубликовала план готовности, в котором рекомендовала гражданам запастись продуктами на три дня, чтобы обеспечить себя в случае чрезвычайных ситуаций, таких как война или стихийные бедствия.