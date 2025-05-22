Лидер венгерской оппозиции: один из украинских "шпионов" связан с партией Орбана

Глава оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что один из задержанных "украинских шпионов" Иштван Голло имеет связи с партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

Его слова цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Мадяр заявил, что Голло, который был арестован по подозрению в шпионаже, имел интересы в компании Steriflow Kft., которая получила государственный заказ на поставку экспресс-тестов на COVID-19.

По его словам, в компании работали Андраш Куппер – бывший депутат от правящей партии "Фидес", который стал руководителем компании в ноябре 2020 года, а в апреле 2021-го – ее владельцем, а также Ласло Мартон, который в 2010–2012 годах возглавлял "Civil Biztonsági Zrt." – компанию, принадлежавшую действующему министру внутренних дел Венгрии Шандору Пинтеру.

Журналисты проверили утверждение Мадяра, подтвердив, что Куппер, Мартон и Голло действительно были владельцами фирмы Steriflow Kft., которая впоследствии была ликвидирована.

Мадяр также опубликовал информацию об этом на своей странице в Facebook, заявив, что Иштван Голло имел "исключительно хорошие связи" с руководством партии "Фидес" и экономической элитой вокруг так называемой "NER" (национальной системы сотрудничества).

"История с "украинским шпионом", вероятно, является частью внутренней борьбы за власть в мафиозной среде "Фидес", – добавил он.

Анонимный член парламентского комитета по национальной безопасности сообщил журналистам, что Голло действовал в Венгрии не менее двух десятилетий, за это время он построил широкую сеть связей в политике, обороне и энергетике.

Напомним, 20 мая венгерские спецслужбы заявили о разоблачении двух украинских "шпионов": Роланда Цебера и Иштвана Голло.

На следующий день суд Будапешта взял под стражу до 21 июня Иштвана Голло. В венгерском суде утверждают, что есть основания подозревать, что Голло по поручению украинской военной разведки "осуществлял в Венгрии деятельность, которая, в случае доказательства, составляет преступление шпионажа".

Новое обострение в украинско-венгерских отношениях началось после того, как Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье.