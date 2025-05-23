Орбан оправдал закон о борьбе с независимыми медиа "шпионской деятельностью Украины"

Венгерский премьер Виктор Орбан связал принятие в Венгрии законопроекта, который ограничивает деятельность неправительственных организаций, с "активной шпионской деятельностью Украины".

Его заявление приводит Index, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер пожаловался на "интенсивную шпионскую деятельность Украины", а также добавил, что правительство готово к противодействию этому, и, по его мнению, скандальный законопроект также служит этой цели.

Относительно самого законопроекта Орбан отметил, что, по его мнению, формулировки являются "мягкими".

Он также считает, что даже оппозиционные партии согласны с тем, что любой, кто занимается общественно-политическими вопросами и делами в Венгрии, не должен принимать иностранное финансирование.

"Это очевидный национальный интерес. До сих пор мы считали, что так и должно быть, что мы должны быть едины в этой цели", – заявил Орбан.

Комментируя шпионский скандал между Украиной и Венгрией, Орбан заявил, что "мы не имеем ничего общего" с венгерскими шпионами, арестованными в Украине, назвав это дезинформационной кампанией.

"В Венгрии действует провоенизированная и проукраинская пропагандистская сеть, но мы приняли необходимые меры", – сказал он, добавив, что работа еще впереди.

Напомним, законопроект под названием "О прозрачности общественной жизни" позволит Управлению по вопросам защиты суверенитета вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование, в частности гранты ЕС.

Законопроект определяет, что угрозы национальному суверенитету включают влияние на общественное мнение, продвижение демократических дебатов или отрицание определенных государством ценностей, таких как христианская культура и традиционные ролевые модели семьи.

Инициатива напоминает российский закон об "иностранных агентах", который Кремль использует для подавления неправительственных организаций и независимых голосов.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".