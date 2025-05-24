СМИ: ЕС временно возобновит квоты для украинской агропродукции
Европейский Союз решил временно возобновить квоты на импорт отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины.
Соответствующее решение подтвердил Bloomberg представитель Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".
Ограничения, которые были отменены в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России, вновь вступят в силу с 6 июня 2025 года.
Впрочем, квоты являются временной мерой, и ЕС работает над пересмотром Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной, отметил представитель.
Возобновление квот, которые будут действовать до конца 2025 года, означает, что Украина сможет экспортировать только 7/12 годового объема указанной продукции.
Ни одна страна-член ЕС не проголосовала против этого решения, однако восемь стран, в частности Германия, Швеция, Чехия, Дания и Литва, воздержались.
Как сообщалось, Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после истечения срока действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".
Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.
Стоит отметить, что Европарламент проголосовал за введение льготного режима экспорта из Украины стали и железа с 6 июня 2025 года.
Для более глубокого понимания вопроса читайте статью Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям".