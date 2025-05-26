Мерц угрожает Трампу мерами против техгигантов США в случае обострения торговой войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз может прибегнуть к ответным мерам против американских технологических компаний, если торговый конфликт с администрацией Дональда Трампа обострится.

Его слова цитирует агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мерц уверен, что ЕС должен защищать свои интересы, и обратил внимание на профицит США в сфере торговли услугами.

"Сейчас мы сильно защищаем американские технологические компании, в частности в налоговых вопросах. Это можно изменить, но я не хочу эскалации этого конфликта. Я хочу решить его вместе", – сказал он.

Торговые переговоры между Европейским Союзом и США находятся в деликатном состоянии. На прошлой неделе президент Трамп пригрозил ввести 50% пошлину на импорт из ЕС с 1 июня, однако после телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье он отложил этот шаг до 9 июля.

Мерц, в свою очередь, заявил, что полностью поддерживает подход фон дер Ляйен и подтвердил свою позицию, что Германия не будет заключать отдельных соглашений, а позволит ЕС заниматься торговыми вопросами.

"Мы не должны реагировать бездумно и суетливо. По нашему мнению, тарифы навредили бы нам. Но если не останется другого выбора, мы будем вынуждены прибегнуть к этому инструменту", – подчеркнул немецкий канцлер.

Как писали в начале мая, Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на экспорт американских самолетов и автомобилей в попытке убедить Трампа отменить действующие и запланированные тарифы против ЕС.

Через несколько дней Трамп пожаловался, что Европейский Союз "хуже Китая", говоря о перспективах двусторонней торговли.

А министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения относительно возможности быстрого достижения торгового соглашения с ЕС, заявив, что переговоры тормозятся из-за "проблемы коллективных действий".