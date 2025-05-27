В Германии говорят, что терпение ЕС к Венгрии "тает с каждым днем"

Министр по вопросам Европы в МИД Германии Гюнтер Кригбаум заявил, что терпение стран-членов Европейского Союза к Венгрии уменьшается из-за длительных нарушений верховенства права, и все больше государств рассматривают дальнейшие шаги.

Его слова цитирует Tagesspiegel, передает "Европейская правда".

На полях встречи министров ЕС в Брюсселе Кригбаум заявил, что терпение немецких коллег "тает с каждым днем".

Он отметил, что процедура лишения Венгрии права голоса затянулась "на достаточно длительное время", и пришло время задуматься над тем, как добраться до сути проблемы.

Кригбаум подчеркнул, что новое федеральное правительство сначала будет пытаться провести прямые переговоры с правительством премьера Виктора Орбана.

"Но мы также должны сказать, что любое терпение имеет пределы", – подчеркнул немецкий министр.

Также он подчеркнул, что речь идет о правах граждан ЕС, которые "гарантированы договорами".

Напомним, недавно канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия будет искать меры воздействия на Словакию и Венгрию через инструменты ЕС, в том числе приостановление финансирования, если они продолжат отклоняться от общего курса ЕС.

27 мая стало известно, что Венгрия пока не собирается одобрять открытие переговорных кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС из-за напряженных двусторонних политических отношений.