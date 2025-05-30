Посланник Трампа: в Стамбул прибудут и представители Германии, Франции и Британии

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что на встрече в Стамбуле 2 июня должны присутствовать советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Об этом он сказал в интервью ABC News, передает "Европейская правда".

"Когда мы прибудем в Стамбул на следующей неделе, мы сядем за стол переговоров и обсудим: как это должно выглядеть. И с нами будут советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Когда мы были в Лондоне, именно они помогли нам сформировать условия по Украине. Они также будут там и выскажут свое мнение", – сказал Келлог.

Он также заявил, что советует Украине не отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину не "закрывать двери" для диалога накануне вероятной встречи между представителями обеих стран в понедельник в Стамбуле.

В среду Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.