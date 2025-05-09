Великобритания подготовила санкции против 100 танкеров "теневого флота" РФ

Великобритания 9 мая объявит о своем самом масштабном пакете санкций против российского "теневого флота" – под них попадут около сотни танкеров, которые возят российскую нефть.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании, пишет "Европейская правда".

9 мая премьер Кир Стармер во время встречи Объединенных экспедиционных сил в Осло объявит о новом британском пакете санкций, нацеленном на так называемый "теневой флот" российских танкеров.

В перечне – около 100 нефтяных танкеров, которые считаются "основой" этого флота и которые только с начала 2024 года перевезли нефтепродукты стоимостью более 24 млрд долларов.

"Безответственные действия этого флота являются серьезной угрозой для критической инфраструктуры и окружающей среды Соединенного Королевства и других евроатлантических государств. С новым пакетом под санкциями Великобритании окажется больше танкеров "теневого флота", чем под санкциями любой другой страны", – говорится в анонсе.

В коммюнике подчеркнули, что "теневой флот" не только обеспечивает России доходы для финансирования войны против Украины, но и замечен в "повреждении критической национальной инфраструктуры безответственным судоходством в Европе".

В заявлении добавляют, что этот вопрос будет в центре разговора лидеров в Осло.

Напомним, Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – это коалиция, созданная в 2014 году и возглавляемая Великобританией, в которую входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Коалиция фокусируется на безопасности региона Балтийского моря, Крайнего Севера и Североатлантического региона.

В январе 2025 года, после громкого инцидента с повреждением подводной инфраструктуры в Финском заливе, JEF запустила миссию под названием Nordic Warden с целью отслеживать потенциальные угрозы для инфраструктуры в 22 зонах, где сосредоточено наибольшее количество таких объектов.

Напомним, в апреле танкер, который относят к так называемому российскому "теневому флоту", едва не сел на мель у берегов Финляндии, что могло закончиться экологической катастрофой.

Германия в марте подтвердила конфискацию задержанного танкера Eventin из "теневого флота" РФ.

Эстония в апреле задержала в своих водах подозрительный танкер, который считается принадлежащим "теневому флоту". На нем обнаружили многочисленные нарушения и запретили продолжать движение до устранения проблем, но в итоге отпустили.