Кубилюс: Еврокомиссия предложит странам больше гибкости в оборонных закупках

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европейская комиссия на следующей неделе предложит предоставить правительствам стран больше гибкости в сфере оборонных закупок.

Об этом он заявил во вторник, 10 июня, на конференции в Брюсселе, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Кубилюс заявил, что на следующей неделе Еврокомиссия предложит правительствам стран ЕС больше гибкости в сфере оборонных закупок, а также упрощение доступа к европейскому финансированию.

"Без этого упрощения достичь чего-либо в вопросах оборонной готовности будет невозможно. Путин не будет ждать, пока мы справимся с нашей бюрократией", – подчеркнул он.

Как пишет агентство, представители европейской оборонной промышленности выражают обеспокоенность по поводу чрезмерного регулирования со стороны ЕС и задержек в доступе к финансированию. Предложенные изменения, которые, по ожиданиям, будут представлены 17 июня, имеют целью устранить часть этих проблем.

"Мы намерены предоставить государствам-членам больше гибкости в совместных закупках, больше возможностей для заключения рамочных соглашений и способствовать инновационным закупкам", – сказал он, добавив, что Еврокомиссия также хочет сделать доступ к оборонному фонду ЕС "проще".

Кубилюс отметил, что также важно пересмотреть другие правила, которые влияют на оборонную сферу, в частности разрешения, требования к отчетности, правила конкуренции и устойчивого финансирования.

По его словам, Еврокомиссия предложит упростить директиву об оборонных закупках и директиву по внутриевропейскому перемещению оборонной продукции.

Недавно писали, что лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Как ожидается, новая цель расходов будет разделена: 3,5% ВВП – на непосредственно военные нужды, еще 1,5% – на более широкие проекты по безопасности, в частности инфраструктуру.

Некоторые страны НАТО, например Канада и Люксембург, могут использовать помощь Украине как часть выполнения новых обязательств по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

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