В МИД советуют Венгрии не искать "воображаемых врагов" после возмущения интервью Зеленского

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина согласна с необходимостью добрососедских отношений с Венгрией, но такие отношения должны быть обоюдными.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Тихий написал на Х, комментируя заявления спикера венгерского правительства Золтана Ковача.

Ковач ранее во вторник критически прокомментировал интервью Владимира Зеленского венгерскому порталу Válasz Online, обвинив украинского президента в открытой агитации за венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

Представитель украинского МИД же обратил внимание, что официальный Будапешт ни разу не призывал Россию согласиться на прекращение огня, а вместо этого продолжает "абсурдно обвинять Украину в нежелании мира".

"Коммуникационная линия венгерской власти, которая демонизирует Украину и президента Зеленского, сошла с рельсов. Там, где нужно быть принципиальной, венгерская власть молчит. А там, где нужно искать точки соприкосновения – бросается с безосновательными обвинениями", – отметил Тихий.

По его мнению, в такой атмосфере обращение украинской стороны к венгерским СМИ "приводит к нервозным, эскалационным и просто несправедливым обвинениям венгерской власти".

Представитель внешнеполитического ведомства на этом фоне подчеркнул желание Украины иметь добрососедские отношения с Венгрией, но отметил, что "добрососедство должно быть обоюдным".

"Ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск мнимых врагов когда-нибудь закончится, а добрососедство двух народов останется", – подытожил он.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".