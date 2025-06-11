Сенат Франции поддержал законопроект, ограничивающий "быструю моду"

Сенат Франции одобрил во вторник пересмотренную версию закона, регулирующего "быструю моду", который в случае вступления в силу запретит рекламу таких китайских платформ, как Shein и Temu.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сенаторы верхней палаты парламента почти единогласно проголосовали за измененную версию законопроекта, принятого нижней палатой Франции в прошлом году, который направлен на "снижение влияния текстильной промышленности на окружающую среду".

Утверждается, что недорогая одежда, производимая сетями быстрого пошива, стимулирует чрезмерное потребление и образование отходов, усиливая влияние текстильной отрасли на окружающую среду.

В исправленной версии законопроекта проводится разграничение между "ультрабыстрым" потреблением и "классическим" быстрым потреблением, что накладывает менее строгие ограничения на европейских игроков рынка, таких как Zara и Kiabi.

"Разъяснения (внесенные Сенатом) позволяют нацелиться на игроков, которые игнорируют экологические, социальные и экономические реалии, в частности Shein и Temu, не наказывая при этом европейский сектор готовой одежды", – заявил Жан-Франсуа Лонжо, председатель комитета Сената по региональному планированию и устойчивому развитию.

Столкнувшись с конкуренцией со стороны очень дешевой продукции, несколько французских брендов испытывают значительные трудности, например Jennyfer, который в конце апреля был объявлен банкротом, и NafNaf – с мая он находится под внешним управлением.

Закон также вводит штрафы для компаний, занимающихся быстрой и сверхбыстрой модой, если они не будут соответствовать определенным экологическим критериям. К 2030 году наценка на единицу одежды "быстрой моды" составит не менее 10 евро или до 50% от цены продукта без учета налогов.

Французское правительство должно уведомить Европейскую комиссию о результатах голосования, а затем создать совместный комитет для достижения компромисса между версиями закона, принятыми Сенатом и нижней палатой, перед вступлением его в силу.

Напомним, летом 2023 года Европарламент утвердил новые правила по производству и утилизации батареек.