Мерц: ситуация на Ближнем Востоке будет среди приоритетов саммита G7

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры "Группы семи" в Канаде обсудят нынешнюю эскалацию между Израилем и Ираном.

Об этом он сказал журналистам перед вылетом на саммит G7 в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Мерц подчеркнул, что иранская ядерная программа является экзистенциальной угрозой для Израиля, и "Иран не имеет права разрабатывать ядерное оружие и обладать им".

Он добавил, что прогресс Ирана на пути к созданию ядерного оружия вынудил Израиль в пятницу нанести удар по иранским военным объектам.

"Этот вопрос будет одним из приоритетных на повестке дня саммита G7", – анонсировал канцлер Германии.

Кроме того, Мерц подтвердил право Израиля на самооборону и потребовал, чтобы Тегеран немедленно прекратил бомбардировки израильских гражданских объектов.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Европейские государства призвали Иран и Израиль к дипломатическому урегулированию конфликта и предложили Тегерану немедленные переговоры по ядерной программе.