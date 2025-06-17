Еврокомиссия официально предлагает включить Украину в зону роуминга ЕС с 2026 года

Европейская комиссия во вторник официально предложила интегрировать Украину в зону роуминга ЕС с 1 января 2026 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба комиссии.

Присоединение к зоне роуминга ЕС позволит украинцам использовать украинские мобильные номера для звонков, SMS и мобильного интернета во всех 27 странах ЕС без дополнительных затрат. Такие же условия получат и граждане ЕС, путешествующие по Украине.

"Мы хотим, чтобы украинские граждане оставались на связи со своими родными в ЕС и дома. Поэтому мы предлагаем присоединить Украину к нашей роуминговой семье. Это еще одно свидетельство нашей непоколебимой поддержки Украины и ее граждан", – прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На практике это будет означать, что путешественники из Украины в странах ЕС и граждане ЕС в Украине смогут пользоваться мобильной связью по тарифам своих домашних операторов – без дополнительных платежей.

Это касается звонков, текстовых сообщений и мобильного интернета.

Также предусмотрено, что качество связи и скорость интернета останутся такими же, как и дома, а доступ к экстренным службам будет бесплатным.

Кроме того, действующее соглашение между операторами связи Украины и ЕС будет продлено до 31 декабря 2025 года. Это обеспечит непрерывность выгодных условий для обеих сторон до момента официального присоединения Украины к зоне роуминга ЕС.

Еврокомиссия передала предложение на рассмотрение Совету ЕС. В случае его принятия Украина официально присоединится к европейской зоне роуминга с 1 января 2026 года.

Это даст достаточно времени для технической подготовки со стороны операторов как в Украине, так и в ЕС.

Напомним, 6 июня Европейская комиссия получила окончательное официальное уведомление от Украины о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне роуминга ЕС.

Это произошло после того, как 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций" (регистр. № 12150).