В Эстонии повторно приняли закон для ограничения церквей, поддерживающих агрессию РФ

Эстонский парламент в среду принял новую редакцию поправок к закону о церквях и приходах, направленных против церковных учреждений, поддерживающих агрессию против другого государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба законодательного органа Эстонии.

Новые поправки для ограничений в отношении церквей, которые поддерживают вооруженную агрессию, эстонский парламент был вынужден принять после вето президента Алара Кариса, который назвал предыдущий проект неконституционным.

Парламент Эстонии исключил из закона запрет на руководство со стороны лица, находящегося в иностранном государстве и имеющего существенное влияние – что, как указывал Карис, было слишком нечеткой формулировкой.

Новая формулировка предусматривает, что церковь или приход не могут на основании своего устава быть экономически связанными с религиозным центром или руководством, которые находятся за рубежом и представляют угрозу для Эстонии.

Также законодатели уточнили, что такая угроза возникает, когда религиозный центр или руководящий орган подстрекает, поддерживает или финансирует деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонии.

Также, чтобы церкви и приходы смогли изменить свои уставы, им было предоставлено больше времени – шесть месяцев вместо двух.

Инициативу ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, которые поддерживают военную агрессию, выдвинуло еще в октябре прошлого года Министерство внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

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