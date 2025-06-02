"Идиоты": Зеленский прокомментировал идею россиян о "частичном" прекращении огня

Президент Владимир Зеленский считает, что российское предложение о временном и ограниченном прекращении огня призвано оттянуть санкции со стороны США.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Zoom в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Зеленский подверг критике предложение России о прекращении огня "на два-три дня, чтобы забирать убитых с поля боя".

"Я считаю, что идиоты, потому что, в принципе, ceasefire – для того, чтобы не было убитых", – добавил он.

По мнению президента, для России прекращение огня – "это вопрос просто небольшой паузы в войне".

"Поэтому очень хочется, чтобы наши американские партнеры все-таки сильными шагами направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских до прекращения огня сильными санкциями. По-другому они пока не понимают. И мы считаем, что это справедливо", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "все-таки уже третий месяц идет с того момента, как США дали сигнал о полном прекращении огня, и мы их поддержали".

Как сообщалось, по итогам встречи 16 мая стороны смогли достичь договоренности о очередных обменах отдельных категорий военных, также Киев передал список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.

В то же время стало известно об ультимативных требованиях, которые Россия выдвинула Украине для полного прекращения огня.