Ирландия закрыла последнюю угольную электростанцию

Ирландия официально прекратила производство электроэнергии из угля, став последней европейской страной, которая сделала такой шаг.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Государственная энергокомпания ESB сообщила, что последнюю угольную электростанцию в стране, расположенную в графстве Клер, официально закрыли после более 40 лет работы.

"Это – конец угля в Ирландии и начало более чистого энергетического будущего", – заявил генеральный директор ESB Педди Гейс.

Этот переход стал возможным благодаря развитию ветровой энергетики в Ирландии, которая сейчас обеспечивает более трети электроэнергии в стране.

В то же время ирландская угольная ТЭС Moneypoint останется в резерве, используя в аварийных ситуациях мазут по указанию оператора энергосети EirGrid, до 2029 года. На месте бывшей угольной ТЭС планируют создать больше объектов для обеспечения перехода в энергетике – первый в стране синхронный компенсатор заработал здесь в 2022 году.

Как пишет агентство, также в этом году в Италии закроют две крупные угольные ТЭС, а в Испании остальные угольные мощности выведут из эксплуатации или переоборудуют для работы на газе, отмечают в некоммерческой организации Beyond Fossil Fuels.

Отметим, в сентябре 2024 года Великобритания, после более 140 лет, прекратила производить электроэнергию из угля.

Угольная электроэнергия составляла 80% от всей электроэнергии Великобритании в начале 1980-х годов и 40% – в 2012 году. В 2023 году доля угля в энергобалансе составляла 1,3%.

Постепенный отказ Великобритании от угля в значительно более ранние сроки по сравнению с Германией возможен, потому что страна продолжает полагаться на атомную энергию.