СМИ: премьер Японии отказался от поездки на саммит НАТО

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба отменяет свое участие в саммите НАТО в Гааге.

Об этом агентство Reuters сообщило в понедельник со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Японский телеканал Fuji Television сообщил, что Исиба отменяет поездку, поскольку запланированная встреча между НАТО и группой четырех индо-тихоокеанских стран, вероятно, не состоится, а также из-за того, что встреча с президентом США Дональдом Трампом также маловероятна.

Южная Корея и Австралия, которые вместе с США и Японией входят в состав индо-тихоокеанской четверки, также заявили, что их лидеры не будут участвовать в саммите НАТО.

По информации источника, Японию на саммите будет представлять министр иностранных дел Такеши Ивая.

Отметим, в официальной программе саммита НАТО в Гааге пока указана встреча генерального секретаря, президента Соединенных Штатов Америки и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона.

Саммит НАТО в Гааге на этой неделе пройдет в беспрецедентно сокращенном формате, поскольку в НАТО пытаются организовать встречу так, чтобы она удовлетворила президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский на выходных сообщил, что еще не знает, поедет ли на саммит НАТО, где не будет организовано заседание Совета Украина-НАТО на уровне лидеров государств. Зато такая встреча планируется на министерском уровне.