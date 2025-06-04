Мелони и Макрон заверили Украину в своей "непоколебимой" поддержке на фоне разногласий

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон заверили в своей "непоколебимой" поддержке Украины, называя ее необходимой для достижения "справедливого и долговременного решения" развязанной РФ войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Мелони приняла Макрона в Риме во вторник. Эту встречу многие восприняли как признак дипломатического сближения на фоне информации о спорах между лидерами по ряду вопросов, в частности по Украине.

После трехчасовой дискуссии Макрон и Мелони обнародовали совместное заявление, в котором заверили в своей "непоколебимой" поддержке Украины.

Перед встречей Елисейский дворец заявил, что между Макроном и Мелони есть вопросы, требующие уточнения, в частности относительно поддержки Украины.

В заявлении также отмечалась необходимость "амбициозных изменений в масштабах" европейской обороны, и добавлялось, что оба лидера также обсудили такие темы, как ситуация на Ближнем Востоке и европейское сотрудничество в сфере миграционной политики.

Встреча в резиденции итальянского правительства была расценена как дипломатическая перезагрузка между Парижем и Римом, хотя обе стороны подчеркнули, что между ними никогда не было холодной войны.

Итальянский лидер заявила на прошлой неделе, что они с Макроном имеют много общего, но также и отличного. Она сказала, что важно разговаривать, даже несмотря на разногласия.

Отношения между ними в последнее время казались напряженными. В Риме вызвала раздражение поездка Макрона в Киев с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Польши Дональдом Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, поскольку Мелони не поехала.

В "коалиции решительных", инициированной Макроном для поддержки Украины после прекращения огня, позиции лидеров расходятся: Италия выступает категорически против отправки в Украину войск.

Стратегии двух лидеров также отличаются в отношении к президенту США Дональду Трампу: Рим сосредотачивается на близости и посредничестве, тогда как Париж подчеркивает европейскую независимость.

СМИ ранее сообщали, что немецкий канцлер Фридрих Мерц попытался уладить острый дипломатический спор между Римом и Парижем из-за того, что Мелони не включили в группу европейских лидеров, которые координируют действия с Белым домом по Украине.

Мерц встретился с Мелони перед инаугурационной мессой Папы Льва XIV и попытался успокоить напряженность, заявив, что Италия "должна играть роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.