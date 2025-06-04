СМИ сообщили, как Трамп зациклился на желании поговорить с Си

Президент США Дональд Трамп считает, что разговор с лидером Китая Си Цзиньпином поможет перезагрузить торговые переговоры между странами, находящиеся в состоянии напряженности.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Один из чиновников из окружения американского президента рассказал, что Трамп "одержим идеей поговорить с Си".

По словам источника, Трамп убежден, что сможет уладить глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира, лично поговорив с Си.

Собеседник отметил, что администрация находится под "большим давлением" из-за блокирования Китаем поставок в США критически важных минералов, которые являются ключевыми компонентами для всего, от производства автомобилей и электроники до производства боеприпасов.

"Я не думаю, что Си очень заинтересован в экспорте редкоземельных металлов или магнитов в США, он четко выразил свою позицию", – добавил собеседник.

Хотя, по его словам, существует "большая вероятность", что Си ответит на звонок, чтобы по крайней мере выслушать Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила ранее, что лидеры "вероятно, поговорят на этой неделе". Но представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сказал, что звонок еще не запланирован.

Китайская сторона также заявила, что не располагает никакой информацией о разговоре Трампа и Си.

Сам Трамп в публикации в своей соцсети Truth Social написал, что ему нравится Си, хотя с китайским лидером очень трудно договориться.

"Мне нравится президент Китая Си Цзиньпин, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень жесткий, и с ним очень трудно договориться", – отметил он.

Недавно министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ожидает, что Трамп и Си Цзиньпин вскоре лично обсудят двусторонние торговые споры.

В прошлую пятницу Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая в ходе двусторонних торговых переговоров.

Согласно той договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".