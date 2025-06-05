Швеция направит 50 млн евро на тренировку НАТО украинских военных и помощь Украине

Швеция выделяет 50 млн евро на работу проектов НАТО NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Помощь НАТО в области безопасности и тренировочные программы для Украины) и NATO CAP (Comprehensive Assistance Package, Комплексный пакет помощи) для Украины, которые занимаются подготовкой украинских военных и поддержкой Украины.

Об этом перед началом заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает корреспондент "Европейской правды".

Швеция направит 50 млн евро на проекты НАТО, посвященные подготовке украинских военных и поддержку Украины.

"Сегодня мы делаем объявление из Швеции о том, что мы выделяем 50 миллионов евро также в Фонд NSATU и в NATO CAP", – заявил Пол Йонсон.

Он добавил, что Швеция "сейчас очень сосредоточена на поддержке Украины на передовой, чтобы Украина могла вести переговоры с позиции силы".

"Мы хотели бы, чтобы к 2030 году НАТО достигла 5%(расходов на оборону от ВВП. – Ред.), из которых 3,5% будут посвящены традиционным оборонным расходам и 1,5% – расходам, связанным с обороной", – рассказал Йонсон.

"Мы хотели бы также приветствовать обязательства стратегических партнеров, в частности Украины, в вопросах, связанных с оборонными инвестициями, потому что поддержка Украины – это действительно инвестиция в нашу собственную безопасность. Эти вещи, по моему мнению, было бы естественно включить в 1,5% инвестиций, связанных с обороной", – уточнил шведский министр.

Как сообщалось, лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины.

5 июня министр обороны США Пит Хегсет заявил, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа относительно значительного увеличения расходов на оборону до саммита в Гааге.

Непублично известно, что Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону.

Читайте подробнее в статье Сергея Сидоренко: Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.