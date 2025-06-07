В Бельгии убили жену и дочь украинского военного

В доме священника в бельгийском городе Хасроде убили жену и дочь украинского военного, после чего место преступления подожгли.

Об этом пишет VRT NWS, передает "Европейская правда".

В пятницу, 6 июня, около 09:30 в доме произошел пожар, на вызов приехали пожарные, которые и обнаружили тела 46-летней мертвой женщины и ее еще живой 6-летней дочери.

Врачи пытались реанимировать ребенка, но она от полученных травм скончалась.

Правоохранители заявили, что обоим погибшим нанесли ножевые ранения. Эксперт по пожарному делу считает, что пожар был умышленно подложен.

Прокуратура начала расследование по факту двойного убийства.

Фото: VRT NWS

Семья жила в Бельгии три года, в семье есть 16-летний сын, который во время пожара находился в школе. Муж погибшей сейчас воюет в Украине.

В прошлом году в Германии убили двух граждан Украины, мужчин 1987 и 2001 годов рождения. Как выяснилось позже, они были военнослужащими, которые восстанавливались в Баварии после ранений.

57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрана мера пресечения.