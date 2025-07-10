В Госдепе объяснили, зачем Рубио встречался с Лавровым

Встреча Марка Рубио с Сергеем Лавровым не отрицает того факта, что Соединенные Штаты осуждают массированные российские обстрелы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

Пресс-секретаря Госдепа попросили объяснить, почему глава российского МИД заслуживает встречи с Рубио в то время, как Россия осуществляет рекордные по масштабам обстрелы украинских городов.

На это Брюс ответила, что для завершения войны, с позиции США, нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

"Многие считали, что с Путиным вообще не следовало разговаривать во время предыдущей администрации (Байдена. – Ред.). С ним не разговаривали три года. Так нельзя прийти к какому-то взаимопониманию или соглашению или приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие и страдания", – сказала она.

Пресс-секретарь Госдепа при этом подчеркнула, что Дональд Трамп осудил эскалацию российских атак, которые она назвала "отвратительными".

"Мы решительно осуждаем эскалацию атак России на Украину и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших. Еженедельно мы видим сообщения о том, что Россия устанавливает новые рекорды по масштабам своих воздушных атак. Каждое государство хочет иметь рекорды, но не такого рода", – сказала Брюс.

Она повторила, что США разочарованы отсутствием прогресса в разрешении войны в Украине.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время их встречи предложил "новый и иной подход" к российско-украинской войне.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. После него президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля.