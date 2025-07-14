Зеленский и Келлог провели "продуктивную беседу"

Президент Владимир Зеленский и специальный представитель американского президента по вопросам Украины Кит Келлог обсудили российско-украинскую войну.

Об этом украинский президент написал в соцсетях в понедельник, 14 июля, передает "Европейская правда".

Зеленский встретился со спецпосланником Дональда Трампа по вопросам Украины в понедельник, 14 июля, когда тот прибыл с визитом в Киев. По словам украинского лидера, у них был "продуктивный разговор".

"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", – поделился украинский президент.

Зеленский выразил надежду на лидерство Соединенных Штатов на фоне российских амбиций.

"Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен президенту Трампу за важные сигналы поддержки и позитивные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", – подытожил он.

Как впоследствии отметили в официальном представительстве Зеленского, во время встречи также речь шла об общей ситуации на фронте и потребностях украинских воинов.

Зеленский также подтвердил готовность Украины купить американское оружие, прежде всего системы ПВО. Стороны обсудили совместное производство дронов, возможность прямых закупок украинских дронов Соединенными Штатами и потенциальную покупку вооружений в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Келлог анонсировал визит в Украину во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме. По его словам, визит продлится неделю.

А Зеленский заявлял, что Украина продолжит работать с американской стороной на военном уровне, в частности с Келлогом.