Супермаркетам в Бельгии планируют разрешить работать до 21:00

Правительство Бельгии намерено смягчить правила работы магазинов, позволив предприятиям работать до 21:00 и отменив обязательный выходной день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Супермаркетам в Бельгии будет разрешено работать на час дольше, до 21:00, и работать семь дней в неделю.

Сейчас супермаркеты, магазины одежды и электроники должны закрываться по крайней мере один день в неделю и не могут работать после 20:00 (или 21:00 по пятницам). Ожидается, что бельгийское правительство официально изменит эти правила в пятницу.

Ослабление правил работы магазинов было согласовано во время формирования нынешней коалиции в январе. Теперь владельцы магазинов будут иметь больше свободы в выборе рабочего времени, но не будут обязаны оставаться открытыми до 21:00 или в воскресенье.

Правительство премьер-министра Барта де Вевера, как сообщалось, рассматривало возможность продлить часы работы до 22:00, но некоторые партнеры по коалиции были обеспокоены тем, что малый бизнес будет пытаться оставаться открытым так поздно, чтобы конкурировать с крупными сетями.

Депутаты от оппозиции, поддерживающие бизнес, заявили, что правительство должно было стоять на предложении продления работы до 22:00, в то время как Фламандская ассоциация городов и муниципалитетов заявила, что это изменение не добавляет никакой ценности, поскольку "текущие часы работы едва используются на полную мощность".

Высший совет самозанятых и малых и средних предприятий также выразил обеспокоенность относительно дополнительной нагрузки, которую новые правила возложат на малый бизнес.

Напомним, в феврале в Финляндии проходила многодневная забастовка работников розничной торговли, к которой присоединились работники большинства сетей продуктовых супермаркетов по всей территории страны.

В Хорватии в январе наблюдался общенациональный бойкот магазинов, торговых центров и АЗС по всей стране из-за роста цен и инфляции.